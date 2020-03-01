"كورونا" يتسبب بتأجيل حفل إليسا في أربيل

ميرنا وليد - بيروت - نظراً للظرف الراهن في ​العراق​، وإلتزاماً بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من حكومة كردستان ووزارة الصحة، وإشعارات منظمة الصحة العالمية بسبب فيروس ​كورونا​، تم تأجيل حفل الفنانة اللبنانية ​إليسا​، والذي كان من المقرر إقامته في ​أربيل​ - العراق بتاريخ 20 آذار/مارس الحالي، الى تاريخ يتم الإعلان عنه لاحقاً.

يُذكر أن إليسا تتابع التحضيرات لألبومها الجديد، وبدأت تشويق متابعيها لأغاني الألبوم عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكانت قد أكدت سابقاً في تصريحات صحفية أنها ستطلق الألبوم في عيد الفطر المقبل، وعبّر العديد من المتابعين عن رغبتهم في إطلاقه باكراً، بعدما تمّ تأجيله لفترة طويلة، إذ كان من المفترض أن تطلقه إليسا في موسم عيد الميلاد الماضي، إلا أن الثورة في لبنان أدّت الى تأجيله.

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