فرح الهادي تتعرّض للسخرية بسبب هذا الأمر.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت الممثلة الكويتية ​فرح الهادي​ للسخرية والإنتقادات القاسية، بعد إطلاق أحمر الشفاف الخاص بها.

وروّجت الهادي للمنتج الجديد من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أنها لم تكن تتوقع أن يصبح غلاف الحمرة المصمم على شكل شخصية unicorn الشهيرة والخاصة بالاطفال، محط سخرية من الناس.

وقد إنتقد العديد من المتابعين إختيارها لهذه الشخصية الطفولية على ماركة أحمر شفاه، لافتين الى أن العلبة تناسب الأطفال أما داخله فهو لأمهاتهم، مشددين على أن الفتيات قد يعجبن بلون الحمرة، ولكن غلافه سيء ولا يناسب الماكياج.

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