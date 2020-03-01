رئيس وزار بريطانيا يعلن خطوبته على كاري سيموندس وينتظران مولودهما الأول

ميرنا وليد - بيروت - أعلن رئيس وزراء ​بريطانيا​، ​بوريس جونسون​، وصديقته ​كاري سيموندس​، خطوبتهما وأنهما ينتظران مولودها الأول.

جونسون وخطيبته قالا في بيان لهما، بحسب صحيفة "​ذا صن​" البريطانية: "يسر رئيس الوزراء والسيدة سيموندس الإعلان عن خطبتهما، وأنهما ينتظران طفلا مطلع الصيف المقبل"

ونقلت الصحيفة عن مصدر في داونينغ ستريت، مقر رئاسة الوزراء، قوله: "بوريس وكاري سعداء للغاية بهذه الأنباء، كان الاثنان يعرفان بالأمر منذ فترة، لكنهما أبقياه سراً حتى مرور فترة على الحمل".

وسيصبح جونسون أول رئيس وزراء بريطاني يتزوّج، وهو في السلطة منذ 250 عاماً.

سيموندس، عضو حزب المحافظين ومسؤولة الإتصالات السابقة في الحزب، الذي يقوده جونسون، وإرتبطت به عاطفياً عندما كانت تيريزا ماي رئيسة للوزراء.

يُذكر أن جونسون لديه طفلاً من زوجته الأولى، كما أن له 4 أطفال من زوجته الثانية، مارينا ويلر، المحامية التي تزوّج منها عام 1993، ثم أعلن في أيلول/سبتمبر عام 2018 إنفصالهما.

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