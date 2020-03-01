تراند اليوم : بالصور..”كورونا” في عزاء والدة جورج وسوف.. ممنوع التقبيل

فاجأ المطرب السوري جورج وسوف المشاركين في عزاء والدته، الذي أقيم في كنيسة مار إلياس ببلدية كفرون رفقة في سوريا، بلافتة كبيرة وضعها في مدخل سرادق العزاء مكتوب عليها “عذرا.. حفاظا على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل”.

وأثارت اللافتة سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر بعضهم أن الأمر له علاقة بفيروس “كورونا” المنتشر في معظم دول العالم، بينما رأى البعض الآخر أنها تتناغم مع شخصية أبووديع الساخرة حتى في أقسى اللحظات.

ونشر الإعلامي اللبناني نيشان اللافتة عبر حسابه على “تويتر” وبجوارها صورة جورج وسوف، معلقا: “في مجلس العزاء بوالدة جورج وسّوف، هذا ما كتبه في استقبال المُعَزّين. رحم الله أمّ أبووديع”.

وغرد أحد متابعي نيشان: “هذه المرحلة تحتاج للوعي قبل أي شيء، كورونا ليس مزحة الله يبعده عن الجميع”.

وعلق آخر: “لا حرج ولا حياء في الوقاية، كورونا ليس مزحة بل حقيقة سمجة والأخذ بالأسباب واجب”.

كانت فرنسا حثت مواطنيها على تجنب العناق الذي يتضمن تبادل القبلات أثناء الترحيب فيما بينهم، لتجنب انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وحرص مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة والفنانين على حضور عزاء والدة أبووديع، منهم نانسي عجرم، وليد توفيق، دينا حايك، نجوى كرم، جومانا بوعيد، مي حريري، راغب علامة، رامي عياش وزياد برجي.

والتقطت كاميرات التصوير صورة طريفة للمطربة نوال الزغبي، وهي تكسر اللوائح وتتبادل القبلات مع جوروج وسوف دون اعتراض الأخير.

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وتوفيت والدة جورج وسوف عن عمر ناهز 82 عاما يوم 21 فبراير/شباط بعد صراع طويل مع المرض.