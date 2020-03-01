تراند اليوم : بالفيديو .. بتعرف شعور لأدهم النابلسي تحقق 10 ملايين مشاهدة

اقترب كليب أغنية ” بتعرف شعور” للفنان الأردني ادهم النابلسي من تحقيق 10 ملايين مشاهدة بعد وصوله لـ 9,636,181 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب عقب مرور أسبوع على طرحه.

وتقول كلمات الأغنية: “بتعرف شعور لمّا .. تلتقي صدفة بحدا .. ما بيشبه حدا .. لما فجأة تموت العجقة .. و وحدك تشوفا هدا .. مش عم بقدر افهم .. احساسي شو عم يعمل .. كلّما بقرر وقّف .. عم لاقي حالي مكمّل .. حالة ضياع .. احساسي بدو يرحلا .. و ما فيني قلو رجاع ..لأني بحبّا”.

الأغنية من كلمات علي المولى وألحان وتوزيع أدهم نابلسي.

يذكر أن أدهم نابلسي، أحيا مؤخرًا حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم الرياض، بمشاركة المطربة كارمن سليمان، على إحدى المسارح بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية.