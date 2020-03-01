تراند اليوم : “نور”: تحتفل بعيد ميلاد “أحمد السقا”.. بلقطات من فيلم “شورت وفانلة وكاب”

هنأت اللبنانية نور الفنان أحمد السقا، بعيد ميلاده الـ47، حيث نشرت نور عبر حسابها بـ”انستجرام” بعض اللقطات لهما من فيلهما “شورت وفانلة وكاب”.

وعلقت نور على الصور بكلامها من المشهد الذي نشرته من الفيلم قائلًة: “من عشرين سنة قلت بالفيلم “أنا بلدي هون مع خالد” وهلق عن جد برجع قول إنه بلدي الثاني هون فعلًا، واشتقتلك يا خالد السينما المصرية… كل سنة وأنت ناجح وبخير”.

فيلم “شورت وفامنلة وكب” عُرض عام 2000، ودارت أحداثه حول حياة ثلاثة من الشاب، كان أحدهم يعمل كمرشد سياحي، والأخر مدرب غطس، والثالث مدير كاقيتريا، وكانوا في شرم الشيخ، وذات يوم قابل أحدهم ابنة وزير عربي تريد الهرب من والدها، لأنها يرفض زواجها من الشخص الذي تحبه، وتتوالى الأحداث فيما بعد، وهو من تأليف مدحت العدل، ومن إخراج سعيد حامد.

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ويشارك السقا حاليًا في فيلمه “العنكبوت”، الذي ينتظر عرضه في الفترة القادمة، وشارك فيه عدد من النجوم، وأبرزهم منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ظاحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، زكي فطين عبد الوهاب، وغيرهم، وهو من تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد نادر جلال.