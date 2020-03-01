اتهام فايزة احمد بالبخل وكثرة الزيجات وردود غير مقنعة منها

استطاعت الفنانة الراحلة فايزة أحمد أن تحقق الشهرة الكبيرة بالوطن العربي؛ نظراً لصوتها الفريد وموهبتها الكبيرة، التي أثرت الساحة الفنية بالعديد من الأغنيات، التي كانت ومازالت علامة من علامات الغناء العربي.

لكن يبدو أن حياة فايزة أحمد كان يشوبها بعض الأمور الخاصة، التي كانت محل انتقاد من زملائها الفنانين ومن النقاد والصحفيين، من بين هذه الاتهامات ما روجه الكثيرون عنها أنها تتعامل مع الناس بعصبية وأنها دائمة الشجار، وردت كروان الشرق على هذا الاتهام بأنه شائعة يروجها عنها بعض الحاقدين في الوسط الفني بسبب الغيرة الفنية.

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وأوضحت قائلة: «على العموم دي حاجة كويسة إنهم يتهموني بالعصبيية، خير من أن يقولوا عن أشياء أخرى تمس سمعتي كفنانة، ولو كنت عصبية كان زمان محمد سلطان طفش مني، والحمد لله احنا أسعد زوجين في العالم»، وكانت فايزة أحمد وقتها متزوجة من الموسيقار محمد سلطان.

وعن اتهامها بكثرة الزيجات أجابت كروان الشرق، بأنها إذا كانت لم توفق في زيجاتها السابقة؛ فإن هذا قسمة ونصيب وليس ذنبها أن هذه الزيجات لم تستمر، وأن الله عوضها بزوجها الموسيقار محمد سلطان.

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ووجه كاتب صحفي سؤالاً واتهاماً للفنانة الكبيرة مشيراً إلى أنها متهمة بالبخل على نفسها، لدرجة أنها لا تشتري الملابس اللازمة لظهورها كفنانة معروفة؛ فأجابت قائلة: «الفنان ليس بلبسه؛ بل بعمله».

وأضافت قائلة: «هناك كثير من الفنانات يتأنقن في الملبس والمظهر وهن محرومات من الإحساس الفني، ويصلحن كمانيكان فقط، وأنا لست ضد التأنق في الملبس؛ لأنه من المفروض على الفنان أن يظهر بصورة مشرفة أمام جمهوره».

وأضافت: «لا يمكن أكون بخيلة على نفسي؛ لأن الفنان عندما يموت لن يأخذ شيئاً معه، ولكن إذا كانوا يسمون الحرص وعدم التبذير بخلاً؛ فدعهم يقولون ما يشاءون».

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