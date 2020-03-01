بالفيديو: هل تعمدت مريم حسين إهانة شقيق حسين الجسمي بحفل محمد عبده؟

صعدت الفنانة المغربية مريم حسين إلى مسرح حفل ختام مهرجان الفجيرة، والذي كان يحييه الفنان محمد عبده؛ حيث صافحت الفنان السعودي ودار بينهما حديث قصير ثم أهدته باقة من الورود، وعلقت مريم حسين على ذلك في إنستجرام قائلة: «فديت اللي يعرف يقدر الورد».

وفسر البعض تصرف مريم حسين أنه مجرد رسالة غير مباشرة لشقيق الفنان حسين الجسمي، الذي نشبت بينهما أزمة كبيرة داخل ساحات المحاكم، وقد اتهمها صالح الجسمي بهتك العرض.

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ويأتي ظهور مريم حسين، بعد قيام السلطات الأمنية بدبي بالإفراج عنها على خلفية قضيتها الشهيرة مع صالح الجسمي، والمعروفة إعلامياً بقضية «هتك عرض»؛ إذ تم إخلاء سبيلها وخروجها من محبسها الذي قضت فيه 11 يوماً من أصل شهر؛ وفقاً لما قررته محكمة دبي قبل أكثر من شهر.

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وكانت محكمة جنح دبي قد أصدرت حكماً نهائياً غير قابل للاستئناف، بإبعاد مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر، وبراءة الإعلامي صالح الجسمي من التهم المنسوبة إليه.

وأصدرت المحكمة حينها حكماً يقضي بإدانة الطرفين مريم حسين بالسب والقذف، وصالح الجسمي بالسب والقذف، وتم الحكم بدفع غرامة 100 ألف درهم مناصفة بين الطرفين؛ إضافة إلى إغلاق حساباتهما في سناب شات لمدة شهر.



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