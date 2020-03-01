بالفيديو: لماذا بكى احمد السقا عندما تحدث عنه مدير أعماله؟

ظهر الفنان أحمد السقا متأثراً؛ عندما شاهد مقطع فيديو لمدير أعماله «محمد حسن» وهو يتحدث عنه، وذلك أثناء لقائه ببرنامج «التاسعة» المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية.

ولا يعرف الكثيرون كواليس العلاقة التي تجمع السقا بمدير أعماله، وسرّ تأثر السقا بحديث محمد حسن عنه، حيث أكد مصدر مقرّب من أحمد السقا أن مدير أعماله هو أكثر الأشخاص بالعالم الذين تحملوا أحمد السقا بتقلباته المزاجية والعصبية.

وأوضح المصدر أن السقا يعلم أنه شخصية عصبية للغاية ومتقلب المزاج، ولا أحد يستطيع تحمله، خاصة إذا كان هذا الشخص يرافقه بشكل مستمر، لكن محمد حسن استطاع أن يحقق المعادلة الصعبة؛ وهي تحمّل كل تقلباته والبقاء بجواره طوال الوقت.

وتابع المصدر أن أحمد السقا أصبح يعتمد على محمد حسن بشكل كامل في جميع شؤون حياته العملية والشخصية، حتى إن حسن هو الذي يتفاوض على أجره، وهو الذي يشرف على تفاصيل أي عمل فني يشارك به السقا؛ وهذا نظراً للثقة الكبيرة التي يتمتع بها حسن لدى السقا.

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شاهدي الفيديو :