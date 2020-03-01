بالفيديو: شيلاء وشيماء سبت ترقصان بملابس المنزل بعد انتهاء حفل زفاف شقيقتهما

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفاً للفنانتين شيماء وشيلاء سبت، وهما ترقصان بملابس كاجوال بعد انتهاء حفل زفاف شقيقتهما الفنانة البحرينية شذى، التي كشفت أن عريسها اسمه بدر.

وظهرت الشقيقتان في المقطع ترقصان بحركات طريفة وبملابس البيت، وسط ما تبقى من الزهور والزينة التي كانت في حفل الزفاف، وبدتا في غاية السعادة بعد زواج شذى، الذي وصفته شيماء بأنه «أول فرحة في البيت».

يذكر أن عائلة شذى سبت كانت قد قررت إقامة حفل الحناء كي يجمع الأهل وأفراد العائلة والأصدقاء، وحذروا المعازيم بتجنب السلام والتقبيل؛ للحفاظ على الصحة العامة بسبب فيروس كورونا.



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