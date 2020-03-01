فيديو انتحار كارول سماحة بإلقاء نفسها من شرفة منزلها يشعل السوشال ميديا

انتهت الفنانة كارول سماحة من تصوير فيديو كليب جديد لأغنيتها «مش هعيش» في باريس مع المخرج جاد شويري، ويحتوي الكليب على مشهد انتحار بطلة الكليب، التي تجسد دورها كارول سماحة بإلقاء نفسها من شرفة منزلها، وهو المشهد الذي تسبب في ذعر كبير للمواطنين في فرنسا، ممن التفوا حولها بعد أن ظنوا أنها تحاول الانتحار بشكل حقيقي، وحاول بعض المارة إقناعها بالعدول عن رأيها والتمسك بالحياة، كما تدخلت الشرطة الفرنسية لمنعها من محاولة الانتحار، وتم فتح تحقيق رسمي مع فريق العمل قبل أن يخبرهم المخرج جاد شويري إن المشهد جزء من السياق الدرامي لفيديو كليب يتم تصويره.

اقرئي ايضا : هاني شنودة يعود لجمهوره بحفل جماهيري «كامل العدد»



من جانبه نشر الفنان جاد شويري، فيديو المشهد على صفحته على انستقرام مع تعليق «بما إنو اتسربت خبرية التحقيق معنا أنا وكارول سماحة بباريس بسبب ظن المشاة بأنو كارول عم تنتحر... إليكم لقطة من المشهد»

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع من مواقع التواصل الاجتماعي بين محبي كارول سماحة وجاد شويري.

يذكر أن أغنية «مش هعيش» انتهت كارول سماحة من تسجيلها مؤخراً وهي أغنية باللهجة المصرية، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكي، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، ولم يتحدد موعد لطرح الفيديو كليب حتى الآن.

Advertisements

شاهدي الفيديو :