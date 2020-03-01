شاهدوا كيف تغيرت ملامح محمد محيي بعد اقترابه من الخمسين

يعود الفنان محمد محيي بعد فترة غياب إلى جمهوره ومحبيه ويطرح، أغنيته الجديدة «سهرانين»-Lyrics Video- على اليوتيوب وجميع المتاجر الإكترونية، من ألبومه المنتظر، الذي يحمل عنوان «بتاع زمان».. والأغنية الجديدة «سهرانين» من كلمات نور حمدي، ألحان محمد محيي، توزيع محمد العشي، والـ«Mix» لمحمود عزت والـ«Master» لأمير محروس، وهي من إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة «ديجيتال ساوند».. ويقول مطلعها:

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سهرانين في الليل اللي نادا

على حبيبين طايرين من السعادة

والحنين بيزيد كل مادا

وأهو ماشيين ومالناش إرادة

وظهر محيي في دعاية الألبوم بملامح مختلفة قليلاً حيث اعتاد عليه الجمهور بوزن أقل كذلك بدت عليه ملامح تقدم العمر بعد اقترابه من الخمسين فهو من مواليد 1970.

ولد محيي بشارع جسر البحر في حي الساحل في شبرا، شجعته والدته على الغناء واقتحام مجال الفن في الحفلات المدرسية والجامعات، أتم حفظ القرآن الكريم وأتقن ترتيله على يد شيوخ من شبرا، والتحق بمدرسة راهبات، تخرج في كلية السياحة والفنادق ودرس بمعهد الموسيقى العربية وقرر عقب تخرجه احتراف الغناء.

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