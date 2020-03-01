شريهان تثير الجدل وقلق المتابعين حول الوضع الصحي لعادل إمام

كتب امير فتحي في الأحد 1 مارس 2020 05:41 مساءً - نشرت الفنانة ” شريهان ” عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة توجهت فيها بالدعاء لزميلها الفنان ” عادل إمام ” بالشفاء من الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك .. يا شافي المريض بقدرتك .. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما .. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين ” .

وتابعت : ” اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية .. سلامتك 1000 مليون سلامة عادل إمام ” .

الأمر الذي أثار الجدل والقلق بين المتابعين حول حقيقة الوضع الصحي للفنان عادل إمام .. مما دفع نقيب المهن التمثيلية الفنان ” أشرف زكي ” إلى الخروج للتأكيد على أن الحالة الصحية لعادل إمام مستقرة ولا صحة لما تردد عن نقله إلى المستئفى بحالة حرجة .

كما أعلن نجل الفنان عادل إمام المخرج ” رامي إمام ” مؤخرا في حفل إفتتاح الدورة الـ 68 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية والذي حضره ليتسلم جائزة التكريم المقدمة لعادل إمام بديلا عنه عن إصابة والده بنزلة برد شديدة تسببت في إرتفاع درجة حرارته وشدد الفريق المعالج له على منعه من الخروج من المنزل .