راغب علامة: هذا هو الحل الأمثل لخلاص لبنان

متابعة بتجـــــــــرد: أكد السوبر ستار راغب علامة​ أن لا خلاص للبنان إلا بنظام قضائي مستقل، ومؤسسات وطنية بعيدة عن الطائفية.

وأشار “علامة” إلى أن الشعب لن يستعيد الثقة بالسلطة إن لم يحساب أياً من المسؤولين الذين أوصلوا البلد الى الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي على أفعالهم، فالشعب لم يعد يصدق أكاذيبهم.

وكتب علامة في تغريدة عبر صفحته في موقع “تويتر”: “خلاص للبنان إلا بنظام قضائي مستقلّ وبالعودة الى مؤسسات وطنية لا طائفية ، وطالما أننا لم نرَ حتى الآن اياً من المسؤولين عن هذا الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي على قوس المحكمة فلن نصدق أي من الأكاذيب والوعود المخدِّرة التي تروج لها السلطة السياسية الفاسدة!”.