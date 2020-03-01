جاكي شان ينفي إصابته بكورونا: أنا بصحة جيدة وآمنة للغاية

متابعة بتجـــــــــرد: أصدر الممثل الصيني الشهير جاكي شان بيانا يوضح فيه حقيقة إصابته بفيروس “كورونا” وذلك بعد تداول إشاعات توحي بوضعه في الحجر الصحي نتيجة لإصابته بالفيروس بعد أن شوهد بجانب ضابط في هونغ كونغ.

ونفى جاكي شان إصابته بالفيروس، مؤكدا أنه بصحة جيدة وآمنة للغاية ولم يتم احتجازه فى الحجر الصحي كما تم ترويجه. و كتب شان، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “شكراً على اهتمام الجميع، أنا بصحة جيدة وآمنة للغاية، تلقيت رسائل من الأصدقاء للاطمئنان على حالتي، أرجوكم لا تقلقوا أنا لست فى الحجر الصحي”.

وبحسب وسائل إعلام صينية، تبين أن جاكى شان كان متواجداً فى موقع آخر مختلف يبعد 30 دقيقة عن مكان الحدث الذى انتشرت فيه العدوى.

وكان الممثل الصيني، قد أعلن الأحد 9 فبراير الجاري 2020، تقديم مكافأة بمبلغ 1 مليون يوان (197 ألف دولار) لمن يخترع لقاحاً لفيروس “كورونا”.

وقال جاكي شان، في تدوينة نشرها بحسابه على موقع “Weibo”: “إن العلم والتكنولوجيا يلعبان دوراً محورياً في مكافحة الفيروس، وأنا على ثقة بأن الناس يشاركونني الأمل في أن يتم إيجاد العلاج قريباً، وأيا كان مخترع اللقاح، شخصاً أو منظمة، أود منحه تعبيراً عن شكري 1 مليون يوان”.