أصالة تسعى مجدداً للصلح مع أنغام.. والأخيرة لن تصالح!

متابعة بتجـــــــــرد: تدور في الأوساط الفنية حاليا أحاديث بشأن الفنانة السورية أصالة نصري والفنانة المصرية أنغام، إذ بدأ جدل حول احتمالية الصلح بين النجمتين خلال الفترة الماضية، بعد أن أبدت أصالة رغبة في التصالح مع أنغام لأنها لا ترى خلافاً بينهما، ولكن موقف أنغام يأتي معاكساً لموقف أصالة.

وكشف مصدر مقرب من أسرة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، أن أنغام اتخذت قراراً صارماً بعدم التصالح مع أصالة، مشيراً إلى أن هذا القرار نهائي ولا رجعة فيه.

وعن سبب الإصرار على هذا الموقف، قال المصدر إن أنغام وزوجها يحرصان على عدم الزجّ بهما في شأن خاص، مفسراً الأمر وقائلا: “أنغام لم تأخذ موقف الخصام من أصالة وبالتالي لن تسمح بالقول انها استغلت انفصال أصالة عن زوجها طارق العريان للتقرب منها مجدداً أو المساهمة في جعل أصالة وطارق العريان مثل فريقين متخاصمين”.

وأوضح المصدر أن أنغام لن تفتح مجالاً للصلح مع أصالة نهائياً، وفي حال حدث وبادرت أصالة إلى هذا الأمر فإنها ستكون بموقفها السابق نفسه من تعاملها معها، لأنها ليست صديقة، وليست كاتمة أسرارها كي تكون حريصة على علاقتها بها.