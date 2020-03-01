كارمن لبس: “إتهوّرت.. وواجهت عواقب”!

متابعة بتجــــــــرد: تستمرّ النجمة اللبنانية كارمن لبس بإبهار متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بجلسات تصوير جديدة تخضع لها. ونشرت، خلال الساعات الأخيرة، صورة جديدة من جلسة التصوير أطلّت فيها بإطلالة شبابية للغاية، مثلما تظهر الصورة المرفقة.

وكتبت لبس تعليقاً لافتاً تطرّقت فيه إلى الثورة التي تعيش بداخلها وبدأت معها منذ الصغر.

وقالت موجّهة رسالتها بشكل خاص إلى المرأة: “الثورة عندي ما بلّشت بـ 17 تشرين، بلّشت من لما كان عمري 17 سنة.. يمكن ببعض المحلّات اتهورت، ويمكن واجهت عواقب خطوات مش كتير مدروسة، بس الأكيد إنو من دون ما ثور تقدّمي كان رح يكون محدود.. أنا عمري 57 وبعدني عمثور، وانتي؟”.