كريم عبد العزيز ينسى سخرية أحمد فهمي منه ويجامله

متابعة بتجـــــــــرد: رغم سخرية الفنان أحمد فهمي من النجم كريم عبد العزيز من خلال مسلسل ” ريح المدام “، حيث ظهر الأول بأحد المشاهد وهو يسخر من ذقن الثاني، إلا ان هذه السخرية كانت سبباً في تكوين علاقة صداقة قوية بينهما .
ودفعت هذه الصداقة أحمد فهمي لإقتراح ظهور كريم عبد العزيز كضيف شرف بفيلمه الجديد “حلم سوسن” والذي تشارك في بطولته روبي وتدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي، ورغم إنشغال كريم بأكثر من عمل سينمائي إلا إنه يتعامل مع هذا المقترح بشكل جاد واقترب من الموافقة عليه مجاملةً لأحمد فهمي .
من ناحية أخرى، يستعد أحمد فهمي لخوض سباق الدراما الرمضاني القادم من خلال مسلسل “تيمون وبومبا” ويشاركه البطولة اكرم حسني ونخبة من النجوم .
أما كريم عبد العزيز فيواصل تصوير فيلم “كيرة والجن” ويشارك في بطولته أحمد عز وروبي .
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