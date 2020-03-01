متابعة بتجــــــــــرد: حلت الفنانة ليلى علوي والفنان مدحت صالح ضيفين على الفنان أمير كرارة في برنامجه “سهرانين” الذي يقدمه على قناة “ON”.
وتحدثت عن علاقتها بابنها خالد، لتكشف مدى تقاربهما معاً وأنهما يتبادلن الاحاديث دائما، كاشفة عن أنها تحكي له كل ما يخصها في حين أنه لا يتحدث معها إلا في أمور قليلة تخص حياته، مؤكدة أنه يحكي لها عن حياته العاطفية في بعض الأحيان، لكنه بالتأكيد يخفي عنها شقاوته مع أصدقائه، مؤكدة أنها خائفة عليه من سن المراهقة، إذ يبلغ من العمر 17 سنة ونصف السنة، وهي سن خطرة تستوجب أن تكون قريبة منه دائماً.
وعرض كرارة صورة تضم كل أفراد عائلة الفنانة ليلى علوي وهم ابنها خالد وشقيقتها وزوجها وابنة شقيقتها وزوجه الفنان طارق الإبياري. لتفجر مفاجأة قائلة إنها أصبحت جدة، بعد أن أنجبت ابنة شقيقتها طفلها الأول، إذ تربطهما علاقة قوية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو – ليلى علوي تتحدث عن أسرتها: أنا بقيت جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.