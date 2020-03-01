بالفيديو – ليلى علوي تتحدث عن أسرتها: أنا بقيت جدة

متابعة بتجــــــــــرد: حلت الفنانة ليلى علوي والفنان مدحت صالح ضيفين على الفنان أمير كرارة في برنامجه “سهرانين” الذي يقدمه على قناة “ON”.

وتحدثت عن علاقتها بابنها خالد، لتكشف مدى تقاربهما معاً وأنهما يتبادلن الاحاديث دائما، كاشفة عن أنها تحكي له كل ما يخصها في حين أنه لا يتحدث معها إلا في أمور قليلة تخص حياته، مؤكدة أنه يحكي لها عن حياته العاطفية في بعض الأحيان، لكنه بالتأكيد يخفي عنها شقاوته مع أصدقائه، مؤكدة أنها خائفة عليه من سن المراهقة، إذ يبلغ من العمر 17 سنة ونصف السنة، وهي سن خطرة تستوجب أن تكون قريبة منه دائماً.

وعرض كرارة صورة تضم كل أفراد عائلة الفنانة ليلى علوي وهم ابنها خالد وشقيقتها وزوجها وابنة شقيقتها وزوجه الفنان طارق الإبياري. لتفجر مفاجأة قائلة إنها أصبحت جدة، بعد أن أنجبت ابنة شقيقتها طفلها الأول، إذ تربطهما علاقة قوية.