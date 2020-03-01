فيديو جديد يكشف ما حصل قبل التدافع بين محمد رمضان وباسم سمرة

متابعة بتجـــــــــرد: في مفاجأة غير متوقعة، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يكشف عن تفاصيل المشاجرة الكاملة التي نشبت بين النجمين المصريين محمد رمضان وباسم سمرة خلال تواجدهما بأحد حفلات الزفاف.

وكشف الفيديو عن محاولة باسم سمرة الحديث مع محمد رمضان، لكن حارسه الشخصي منعه مما أثار غضب سمرة ودفعه للإحتكاك به إلا أن رمضان تجاهله وواصل الغناء.

كان محمد رمضان قد علق على هذه الأزمة خلال استضافته بأحد البرامج التلفزيونية وقال: “باسم سمرة لم يكن في وعيه.. ولو كان واعياً كانت يدي الشمال جاهزة” في إشارة منه لقدرته على ضربه.

لكن باسم سمرة لم يقف صامتًا أمام هذه التصريحات، ورد قائلًا: “محمد رمضان الشيطان سايقه .. ده عيل صغير وبقول له اصحى لنفسك يابني .. أنت بتقول أنك نمبر وان … خلي الحكم للجمهور لو قدمنا فيلم روائي قصير مع بعض”.