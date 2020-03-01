أحمد عز يتسبب في أزمة بوسط البلد

متابعة بتجـــــــــرد: تسبب الفنان أحمد عز أمس (السبت) في أزمة مرورية بوسط القاهرة بسبب تواجده مع فريق عمل مسلسله الجديد “هجمة مرتدة”، والذي سوف يخوض به سباق الدراما الرمضاني القادم.

وتواجد عز في منطقة وسط البلد لتصوير مشاهد ضمن أحداث المسلسل مما دفع عدداً كبيراً من المارة والجمهور للتجمهر حوله لالتقاط الصور التذكارية معه وهو ما أدى إلى حدوث أزمة مرورية وغلق الطريق.

ويعد مسلسل “هجمة مرتدة” التعاون الثاني الذي يجمع المخرج أحمد علاء والنجم أحمد عز، بعد فيلم “العارف”، والذي انتهى من تصويره استعداد لعرضه في موسم عيد الفطر، والذي يشاركه في بطولته الفنان أحمج فهمي في أول تعاون بينهما.

ويشارك النجم أحمد عز في بطولة مسلسل “هجمة مرتدة” هند صبري في تعاون جديد يجمعها بعز بعد تعاونهما في بداية حياتهما الفنية بفيلم “مذكرات مراهق”، ليعودا للتعاون مرة أخرى بعد سنوات في فيلم “الممر”، كما يشارك في المسلسل هشام سليم، ونضال الشافعي، ويتناول المسلسل إحدى قصص المخابرات المصرية.