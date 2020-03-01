ساندي تكشف موقفها من الزواج للمرة الثالثة

متابعة بتجــــــــرد: أكدت الفنانة ساندي أنها لا تمانع إتخاذ خطوة الزواج للمرة الثالثة، وقالت في حوار مع مجلة “لها”: “لم أصب بعقدة من الزواج بعد فشل تجاربي السابقة، بالعكس لديَ استعداد لتكرار التجربة لكن في حال وجود الرجل المناسب”.

ساندي سبق لها الزواج مرتين، الأولى من المخرج حسام بدران واستمرت هذه الزيجة لعدة سنوات ولكن نشبت خلافات حادة بينهما وإتهمته بإستغلالها والنصب عليها، لتتزوج بعده من المخرج حازم كتانة وأنجبت منه ابنها، لكنها انفصلت عنه وحذفت جميع صورهما من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تكشف عن أسباب الطلاق وقتها .

من ناحية أخرى، أصدرت ساندي ألبومها الغنائي الجديد “اتنين في واحدة” ويضم 8 أغنيات أبرزها “كيس أسود” و”على خشبة المسرح” و”طبع الشتا” .