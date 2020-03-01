راغب علامة يقدم واجب العزاء لجورج وسوف بوفاة والدته

قدّم السوبرستار راغب علامة واجب العزاء لسلطان الطرب جورج وسوف بوفاة والدته السيدة فرحة متعب الصدي، التي توفيت في 21 شباط 2020 عن عمر ناهز الـ82 عامًا.

ونشر السوبرستار بعض الصور على حسابه على انستغرام من تقديمه واجب العزاء وكتب: “خلال تقديم واجب العزاء للفنان الكبير والصديق جورج وسوف بوفاة والدته رحمها الله البقاء لله”.

وكان “علامة” قد كتب على تويتر قبل أيام بعد شيوع خبر وفاة والدة صديقه جورج وسوف: “أحرّ التعازي القلبيّة الحارة للصديق والأخ العزيز الفنان جورج وسوف ولعائلته ومحبّيه لوفاة المرحومة والدته. رحمها الله وألهمكم الصبر والسلوان”.

Advertisements

من جهة أخرى، ضرب السّوبرستار راغب علامة موعداً مع جمهوره المصري في الجامعة البريطانية في القاهرة بحفل فنّي، وذلك يوم الجمعة الواقع في ٦ مارس/ آذار المقبل.

وكان السوبرستار قد أحيا حفليْن جماهيرييْن بمناسبة “يوم الحبّ” وذلك بعدما وقف للمرّة الثالثة على مسرح الأولمبيا العريق في العاصمة الفرنسيّة باريس في حفل مكتمل العدد فُقدت تذاكره قبل عشرة أيّام من موعده.

وبعد حفله في الأولمبيا توجّه علامة مباشرة إلى العاصمة التونسيّة ليحيي حفلاً جماهيرياً مكتمل العدد في أوتيل موفنبيك في سوسة، حظي خلاله بتفاعل مميّز أكّد على حجم مكانته الكبيرة في قلوب الجمهور التونسيّ.