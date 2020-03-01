الجمهور يرد على هجوم نظلي الرواس تجاه نادين نجيم بهذه الطريقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تسلم الفنانة السورية نظلي الرواس من الهجوم الذي تعرضت له بسبب تصريحاتها التي وصفت بالنارية تجاه الفنانة نادين نسيب نجيم عندما قالت إن نجاح الأخيرة كان بسبب "جماعتنا"، أي نجوم سوريا.

وقال عدد من محبي نادين نجيم إن نظلي الرواس غير مشهورة مقارنة بنجمتهم، مشيرين إلى أن الفنانة السورية أخطأت بتقييمها لزميلة لها في الفن، لكن ذلك لا ينفي أيضا أن الرواس تملك موهبة مميزة وقدمت في مسيرتها مجموعة من الأدوار، مضيفين أنها لم تأخذ حقها حتى يومنا هذا.

وقام عدد من المتابعين باستعراض الشخصيات والأعمال التي قدمتها الرواس والتي تثبت أنها تملك موهبة مميزة، خاصة في مجال الشخصيات المركبة.

ففي عام 2011 شاركت نظلي الرواس بمسلسل "جلسات نسائية" بشخصية سلمى، والتي تسعى للزواج وترتبط عن طريق زواج تقليدي بأحد الأشخاص، والذي يملك شخصية غريبة وتحاول التأقلم معه، ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: يارا صبري، نسرين طافش، أمل بشوشة، سامر المصري، وحقق المسلسل نسبة نجاح كبيرة.

وفي العام الذي يليه وتحديدا 2012 أكملت الرواس نجاحها من خلال شخصية ميرفت في "بنات العيلة" وهي الشخصية التي ساعدت على انتشارها بشكل كبير في الوطن العربي؛ إذ قدمت دورا مميزا ومركبا واضعة بصمتها فيه.

ومن أبرز الأعمال التي قدمتها في مسلسل "قلم حمرة" عام 2014، من خلال شخصية جودي، وشاركت في بطولته إلى جانب كاريس بشار، سلافة معمار، عابد فهد، أحمد الأحمد وآخرين.

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وشاركت الرواس في عام 2015 بمسلسل "غدا نلتقي" والذي يعد من أبرز الأعمال الناجحة بعد الأزمة السورية، وهو من بطولة كاريس بشار، عبدالمنعم عمايري، مكسيم خليل وآخرين.

وبذلك تكون الفنانة السورية قد قدمت العديد من الأدوار الناجحة في مسيرتها الفنية وأثبتت أنها تملك موهبة كبيرة، ورأى البعض أنه يجب على كل فنان أن يتمتع بالدبلوماسية ولا يقيم أي زميل له.

درست نظلي في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، وقام بتدريسها الفنان جلال شموط، تعرفت عليه هناك وتزوجا ولها ابنتان هما "تيا" و"ليا".

وفي نوفمبر عام 2015 أكدت أنه قد تم الانفصال بينها وبين زوجها منذ أشهر، لكن الخبر بالعموم لم يخرج إلى العلن حتى ذلك الوقت، فعبرت عن ذلك بقولها: "فضلنا عدم التحدث في الموضوع على اعتباره شخصيا، وقد تجاوزنا المرحلة، وأنا وزوجي حاليا صديقان وتربطنا علاقة وطيدة وحتى أقرب مما كنا؛ لأنه قبل أن يكون زوجي ووالد بناتي وحبيبي هو صديق مقرب وأستاذ مهم".