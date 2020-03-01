بدء عرض مسلسل "الميراث".. والجمهور السعودي له كلمته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار المسلسل السعودي "الميراث" اختلاف الرأي العام حوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أعلنت القناة الناقلة mbc تفاصيل المسلسل والذي يضم 250 حلقة تمتد على مدار العام، حيث انتقد بعض المتابعين تحت هاشتاق "الميراث" تقديم المسلسل بهذا الكم الهائل من الحلقات، مشيرين إلى أن الدراما السعودية لا تحتمل كل هذه الحلقات، كما أن مستوى الدراما في المملكة لم يتطور منذ سنين طويلة، إلى جانب أن المشاهد لا يحتمل مشاهدة مسلسل طويل على مدار العام.

في المقابل أشاد مجموعة من المتابعين بالخطوة الكبيرة التي أقدمت عليها mbc وهي دعم المواهب السعودية واعطاؤها الفرصة بالظهور وتقديم كل جديد، كما أشاروا إلى أن الدراما السعودية بحاجة ماسة إلى أسماء جديدة تضفي نوعا من التنوع والتجديد.

المسلسل لا زالت تدور حوله الكثير من الآراء المختلفة، ولكن مع بدء عرضه مساء الأحد سيتم تحديد مستواه من خلال المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد علي جابر مدير عام القنوات في مجموعة mbc ردا على سؤال "فوشيا" حول احتمالية تعرض المسلسل للإيقاف في حال طالب المجتمع السعودي بذلك، أن المشاهد في المملكة هو شريك في المسلسل وتقييمه، وفي حال طالب المتابعون بإيقافه فإن القناة ستتوقف عن بثه، رغم الخسائر المادية والمعنوية التي ستحدث.

وأكد الجابر أن الاقتراحات التي يتم طرحها عبر السوشال ميديا ستؤخذ بعين الاعتبار وستطبق فورا، وسيتم إجراء بحث مع الانتهاء من عرض الحلقات الـ50 الأولى، بهدف استطلاع آراء الجمهور قبل تصوير حلقات الموسم الجديد، خصوصا وأن المسلسل يبث وفي الوقت نفسه يتم تصوير بقية الحلقات.

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ومن المفترض أن يتوقف المسلسل في شهر رمضان الكريم، إلا أنه سيتم مواصلة بث الحلقات ويتبقى فقط اختيار الوقت المناسب له.

يشار إلى أن مسلسل "الميراث" يعد أول عمل فني سعودي "سوب أوبرا" على mbc، وذلك ضمن المواكبة الدرامية لواقع الحياة في السعودية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويناقش العديد من القضايا الشائكة مثل "الميراث والطلاق والحب والإنجاب"، وغيرها من القضايا التي تهم المرأة السعودية بشكل خاص والعربية بشكل عام.