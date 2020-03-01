شكرا لقرائتكم بعد وفاته.. الكشف عن كواليس لقاء مبارك بطلعت زكريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - علاقة خاصة جمعت الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بالفنان الراحل طلعت زكريا، حيث كان الأخير يحظى بمكانة مختلفة لدى الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أصر على دفع تكاليف علاج الفنان المصري حينما مر بأزمة صحية شديدة قبل سنوات.

وبعد الإعلان عن وفاة مبارك، عن عمر يناهز الـ 92 عاما، قررت إيمي طلعت زكريا ابنة الفنان الراحل، أن تسرد كواليس اللقاء الذي جمع والدها بالرئيس الراحل.

ونشرت عبر حسابها على "انستغرام" صورة اللقاء الذي جمع الثنائي وكتبت تحت عنوان "رد الجميل" كواليس ما حدث، مشيرة إلى أن الرئيس الأسبق وقف إلى جوار والدها وأعاده إلى مصر بعد رحلة علاج طويلة في باريس.

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وحينما تماثل للشفاء، تلقى اتصالا من الرئيس مبارك سأله فيه "نفسك في إيه يا طلعت؟"، فما كان من الفنان الراحل إلا الرد قائلا "إني أشوفك يا ريس".

وبعد مرور عام على هذه المكالمة الهاتفية، تلقى طلعت زكريا اتصالا من مكتب الرئاسة وأخبروه بأن الرئيس حدد له موعدا من أجل لقائه، مؤكدة أن والدها في هذه الليلة لم يتمكن من النوم.

وحينما استقبله الرئيس مبارك باغته قائلا "انت جاي تقابل رئيس جمهورية يا طلعت.. مش لابس بدلة ليه؟.. جاي بقميص وبنطلون!"، فأجابه زكريا قائلا "من كتر التوتر يا ريس معرفتش ألبس ايه"، وتبادلا بعدها الحديث الضاحك.

وكشفت ابنة طلعت زكريا أن أسرتها حتى الآن مازالت على تواصل مع علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، حيث يحرص دائما على الاطمئنان عليهم، بعد وفاة والدها في أكتوبر الماضي.