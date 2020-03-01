مايا دياب تعلن حالة طوارئ وتتخذ اجراءات غريبة لمنع كورونا

حرصت الفنانة مايا دياب على مشاركة متابعيها على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو طريف عرضت من خلاله الإجراءات الإحترازية التي بدأت بها مع فريق عملها لتفادي انتقال فيروس كورونا.
وظهرت مايا وهي تقوم بتعقيم الأجواء ورش المطهّر على اثنين من فريق عملها. وعلّقت على المقطع قائلة : "يوميات كورونا..ما رح يصرلن شي من هلق ل 50 سنة.. اجراءات احترازية من بعد الإجراءات الأولية!".
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع طريقتها العفوية الدائمة التي تظهر فيها بين متابعيها واكدوا ان انتشار كورونا في لبنان يفرض على الجميع تطبيق هذا النوع من الإجراءات الوقائية.
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