سخرية قاسية من فرح الهادي بسبب "قلم حمرة"

تعرضت الفنانة فرح الهادي لموجة من التعليقات الساخرة والانتقادات القاسية بعد إطلاق أحمر الشفاف الخاص بها من مجموعة mac العالمية.

وحرصت الفاشينيستا على الترويج للمنتج الجديد من خلال صفحاته على السوشيال ميديا، إلا أنها لم تكن تتوقع أن يصبح غلاف الحمرة المصمم على شكل شخصية unicorn الشهيرة والخاصة بالاطفال، محط سخرية من الناس.

انتقد العديد من المتابعين اختارها لهذه الشخصية الطفولية على ماركة احمر شفاه، لافتين الى ان العلبة تناسب الاطفال اما داخله فهو لأمهاتهم، مشددين على أن الصبايا قد يعجبن بلون الحمرة ولكن غلافه سيء ولا يناسب المكياج.

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