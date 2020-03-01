حريق يلتهم شقة مذيعة بالتلفزيون المصري

أعلنت الشيف مها الشافعي، مُقدمة برنامج "من كل بلد أكلة"، المذاع عبر قناة "نايل فاميلي"، بالتلفزيون المصري، تعرض شقتها لاحتراقها بالكامل، صباح أمس (السبت)، بعد اشتعال النار بها نتيجة ماس كهربائي.

ونشرت "الشافعي"، صورًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أظهرت حجم الأضرار التي خلفها الحريق، مُعلقة بقولها: "اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها".

وتابعت: "ماس كهربائي وحريق في شقتي قضى على مطبخي بالكامل.. اللهم أنت حسبي وكفى بك وكيلا".

وأظهرت الصور التي نشرتها مها الشافعي تفحم أغلب الأدوات والأجهزة في المطبخ، ولم تعلن عن أي أضرار لأحد من أفراد عائلتها.

Advertisements

يذكر أن مها الشافعي، قدّمت برامج عدّة على شاشات التلفزيون، منها "ست ستات" عبر شبكة تليفزيون الحياة، و"من كل بلد أكلة" عبر قناة "نايل فاميلي".

قد يهمك ايضاً:

سلطان تُعلن انسحابها من "سوق الحرير" وتكشف السبب عبر "فيسبوك"

مروة ناجي تعلن على حسابها في "فيسبوك" وفاة عمها