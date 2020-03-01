الفنانة منى زكي توجه رسالة غامضة لابنيها

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة منى زكي صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عبر خاصية الستورى، لابنيها سليم ويونس وهما منهمكان فى اللعب. وعلقت منى زكي على الصورة قائلة: "سأفتقدكما أنتما وأميرتى"، وذلك في رسالة غامضة لها. وتنتظر منى زكي عرض فيلمها الجديد "العنكبوت"، الذى تشارك فى بطولته مع أحمد السقا، وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال. Advertisements وتنتظر أيضا عرض فيلمها الثانى الذى تقوم ببطولته، وهو بعنوان "صندوق أسود"، والذى يشاركها البطولة فيه محمد فراج ومصطفى خاطر، وإخراج محمود كامل. قد يهمك أيضاً :

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