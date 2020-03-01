"لن نصدق الأكاذيب".. راغب علامة يهاجم السلطات اللبنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هاجم الفنان اللبناني راغب علامة، السلطات السياسية، في ظل الأوضاع المضطربة التي تشهدها لبنان.

وكتب علامة تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر" :" لا خلاص للبنان إلا بنظام قضائي مستقلّ، وبالعودة الى مؤسسات وطنية لا طائفية، وطالما أننا لم نرَ حتى الآن أياً من المسؤولين عن هذا الانهيار الإقتصادي والاجتماعي على قوس المحكمة، فلن نصدق أي من الأكاذيب والوعود المخدِّرة التي تروج لها السلطة السياسية الفاسدة".

وشارك عدد كبير من نجوم لبنان في المظاهرات، التي اندلعت أكتوبر الماضي، بسبب الأوضاع الاقتصادية، من بينهم ماجي بوغصن، وسعد رمضان ونادين نسيب نجيم، وماريتا الحلاني، وإليسا وغيرهم.