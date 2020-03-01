منة عرفة في المستشفى (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: تعرضت الفنانة منة عرفة لوعكة صحية، نقلها على أثرها لأحد مستشفيات التجمع الخامس. ونشرت منة صورة لها من داخل المستشفى، على خاصية الإستوري، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مستشفى الجوي التخصصي". حرصت منة على الظهور مؤخرًا مع اليوتيوبر علي غزلان في أكثر من مناسبة، من بينها حفل توقيع كتابه "مدمن نجاح" بمعرض الكتاب في يناير الماضي.

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