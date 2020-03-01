خاص| شقيق عادل إمام يطمئن الجمهور على صحة "الزعيم"​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

أعرب المنتج عصام إمام، شقيق "الزعيم" عادل إمام، عن استيائه من انتشار شائعات لا تمت للواقع بصلة بشأن الحالة الصحية للفنان الكبير.

وقال عصام، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الأحد 1 مارس: "إنفلونزا يا جماعة!.. ليه نحولها لكده ونلاقي كلام غير صحيح عن أن حالته حرجة ومستشفيات؟".

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وأضاف: "الراجل أسعد الناس خمسين سنة"، معبرًا عن استيائه مما يُنشر من أخبار كاذبة تؤذي أولاده وأحفاده، على مواقع التواصل الاجتماعي. واختتم عصام تصريحاته، مطمئنًا جمهور "الزعيم": "الحمد لله اتطمنوا هو تمام التمام".

جدير بالذكر أن المخرج رامي إمام، قال خلال تسلمه تكريم والده من المركز الكاثوليكي للسينما قبل يومين، إن نزلة برد منعت "الزعيم" من الحضور بنفسه.

جمهور الفنان عادل إمام ينتظر عرض مسلسله "فلانتينو" خلال شهر رمضان المُقبل؛ إذ انتهى من تصوير كل مشاهده في العمل، مؤخرًا.