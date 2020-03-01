فن ومشاهير

تراند اليوم : شاهد.. نقل فنانة شهيرة إلى المستشفى وعملية جراحية خلال ساعات

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نشرت الفنانة المصرية منة عرفة، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري صورة لها كشفت عن تعرضها لوعكة صحية صباح اليوم الأحد .

وظهرت منة في الصورة وهي على فراش المرض وكتبت إنها متواجدة في المستشفى الجوي التخصصي بالتجمع الخامس .


ولم تكشف منة أية تفاصيل عن حالتها الصحية أو تكتب أي تعليق آخر على الصورة .

وقال ” على غزلان ” الصديق المقرب لمنة عرفة في تصريحات صحفية له أنها تعاني من التهابات في الزائدة الدودية ومن المقرر خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة لإزالتها .


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