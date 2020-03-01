تراند اليوم : شاهد.. أغرب ما فعله جورج وسوف في عزاء والدته

أقام المطرب الشهير جورج وسوف، عزاء والدته مساء أمس في كنيسة مار إلياس- كفرون رفقة، في سوريا، والذي حضره عدد كبير من نجوم الفن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة "ظريفة" من إمضاء "كورونا"، علقها جورج وسوف في عزاء والدته، يطالب الحضور بعدم التقبيل خوفًا من "كورونا".

كما نشر الإعلامي نيشان صورًا من العزاء، ومن بين الصور لافته كتب عليها: "عذرا حفاظا على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل، التوقيع كورونا".

وحرص كل من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والفنان وليد توفيق والإعلامية رابعة الزيات والإعلامي اللبناني نيشان، على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة الفنان السوري جورج وسوف.

ورحلت والدة النجم الكبير، يوم الجمعة 21 فبراير الجاري بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ82 عامًا.

وشيع جثمانها، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، من كنيسة مار إلياس- كفرون رفقة، في سوريا.

بسبب كورونا .. جورج وسوف يمنع "التقبيل والأحضان" في عزاء والدته pic.twitter.com/b8o2s5uqdr — هيئة المشاهير (@almobark_) March 1, 2020

— هيئة المشاهير (@almobark_)