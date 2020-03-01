تراند اليوم : أول صورة لـ"سليم ويونس" طفلي أحمد حلمي ومنى زكي



نشرت الفنانة المصرية منى زكي، لأول مرة صورة لطفليها "سليم ويونس"، عبر خاصية "استوري" على حسابها على "إنستجرام"، إذ أنها كانت تحرص هي وزوجها الفنان أحمد حلمي على عدم الإفصاح عن صور أبنائهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت منى زكي صورة لهما"سليم ويونس" على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي من دون أن تظهر ملامح وجههما بشكل واضح.

وكتبت منى زكي على الصورة لتصفهما برجال العصابة وتؤكد أنها ستشتاق لهما ولشقيقتهما الأميرة "لي لي".

يشار إلى أن منى زكي تنشغل في تصوير مسلسلها الجديد الذي تخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2020، والذي لم يتم الاستقرار على اسمه بعد، ويشاركها في بطولته محمد فراج، أما القصة والإخراج لتامر محسن.



