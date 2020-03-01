هل أصيب الممثل جاكي شان بفيروس كورونا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 مارس 2020 04:29 مساءً - للآن لم يصب أحد من مشاهير العالم بفيروس كورونا،بل أن معظم مشاهير الغرب والشرق ملتزمون بتعليمات ومحظورات منظمة الصحة العالمية التي تشدد على أهمية النظافة الشخصية وعدم الإحتكاك حالياً مع المصابين والحيوانات الضالة المحتمل نقلها الفيروسات للبشر،لكن إعلان الممثل جاكي شان عن جائزة مالية كبيرة لأي شخص يخترع لقاحاً عاجلاً لفيروس الكورونا،أكد شائعة إصابته بفيروس كورونا المنتشرة بقوة حول العالم،فما هو الصحيح؟ جاكي شان مصاب بفيروس كورونا أم لا؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، أنباء حول إصابة الممثل الصيني الشهير جاكي شان ،بفيروس "كورونا" الحديث الذي وصفه البعض بالوباء العالمي لانتشاره السريع في 28 دولة حتى الآن.

وانتشرت بكثافة أنباء إصابة جاكي شان ، بالفيروس،وإنه خاضع الآن للحجر الصحي بعد أن زعم البعض أنهم شاهدوه بمقطع فيديو وهو بصحبة ضباط شرطة بحفل متقاعدي الشرطة

في "هونغ كونغ" ، وذلك بالتزامن مع ذكر تقارير صحفية، أنه تم وضع 59 ضابطا صينيا في الحجر الصحي،وذلك بعد حضورهم حدثاً ،لكن تبين فيما بعد ،أن جاكي شان،كان متواجداً في موقع مختلف يبعد 30 دقيقة عن مكان الحدث الذي انتشرت فيه عدوى "فيروس كورونا" بحسب ماذكرت صحيفة "ذا ستاندرد " الصينية ووسائل إعلام عديدة.

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كما نفى جاكي شان هذه الشائعة في بيان عبر صفحته الرسمية على "أنستغرام" و "فيسبوك" قائلا: " أولا، أود اغتنام الفرصة لقول (شكرا) لكل من اهتم، أنا في صحة جيدة جدا وآمن، ولم أخضع للحجر الصحي".

وتابع: "لقد تلقيت العديد من الرسائل من الأصدقاء يسألون إذا كنت بخير، حبكم وقلقكم أثلج صدري شكرا! لقد تلقيت أيضا بعض الهدايا الخاصة جدا من المحبين في جميع أنحاء العالم خلال هذا الوقت الصعب جدا، شكرا على الكمامات، تفكيركم بي وصلني، لقد طلبت من طاقمي أن يجمع تبرعاتكم ويهبها عبر المنظمات الرسمية، لمن يحتاجها فعلياً".

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