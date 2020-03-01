بعد انتشار خبر مرضه.. جماهير الوطن العربي يوجهوا رسائل لعادل إمام

تزداد كل يوم التكهنات حول الحالة الصحية للفنان عادل إمام، فبعد غيابه عن استلام جائزته بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، وتوجيه الفنانة شيريهان رسالة تدعو خلالها بالشفاء ودوام الصحة والعافية له، تصدر الزعيم المراكز الأولى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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فيما انهالت تعليقات الجمهور من مختلف الدول العربية ما بين الدعاء وعبارات التقدير المعبرة عن محبة الزعيم في قلوبهم، وبالرغم من أن المخرج رامي إمام نجل الزعيم كشف سبب غيابه عن استلام جائزته واستلامها بدلًا منه، مؤكدًا أنه مصاب بنزلة برد شديدة، مازحًا الحضور قائلًا:"مش كورونا"، إلا أن القلق انتاب محبي الزعيم من مختلف أنحاء العالم مطالبين

بخروج أحد المقربين له ليطمئنوهم على صحته.

وكانت شريهان كتبت على صفحتها بتويتر:" اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية.. سلامتك 1000 مليون سلامة".

وأضاف أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الدول العربية يحمل حسابه اسم: "محب محمد بن سليمان: "اللهم أنت الشافي.. يارب طول بعمره ومده بالصحة، وماتشوف شر ياعراب الفن".

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وتابع حساب آخر باسم ممدوح العضيباوي: "يا زعيم سنين طويلة امتعتنا بأفلامك وياما سهرنا عليها تابعناها مرارًا وتكرارًا وما ملينا ولا راح نملها.. الله يشفيك ويعطيك طول العمر".

وطالبت نجمة ذا فويس إيمانعبد الغني من الجميع أن يدعو لعادل إمام موجه له رسالة تدعو فيها له بالصحة، فيما أكد الكثيرون أن الزعيم على مدار مسيرته الفنية نجح في تقديم أدوار كوميدية تحمل في طياتها الكثير من الرسائل الاجتماعية والسياسية، وصلت لقلوب الجماهير وأضفت البهجة عليهم، وقال أحدهم: "عادل إمام الوحيد اللي عمره ما فشل إنه يضحكنا".

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وغرد آخر: "ربنا يشفيك ويعافيك ويقومك بألف سلامة وترجعلنا يا أحلى زعيم وزي ما عمرك كله بتسعدنا بطلتك بندعيلك من قلوبنا يشفيك ويعافيك.. بحبك أوي"، فيما أعاد البعض نشر بعض الجمل الشهيرة له في أفلامه ومنها: "البلد دي اللي يشوفها من فوق مش زي اللي يشوفها من تحت".