الليلة.. حفل كايروكي في العاصمة البريطانية لندن

يحيي الفريق الغنائي الشهير "كايروكي" حفله الغنائي في العاصمة البريطانية لندن، وذلك ضمن جولته الغنائية الأوروبية التي بدأها في شهر فبراير الماضي. ومن المقرر أن يقام الحفل الليلة وذلك على مسرح Ellectric Ballroom، الذي يضم فعاليات من الحفلات الموسيقية العالمية الصاخبة. على مسرح Ellectric Ballroom، الذي يضم فعاليات من الحفلات الموسيقية العالمية الصاخبة. ويعد هذا الحفل هو ختام لجولة "كايروكي" الغنائية الأوروبية، حيث أحيا حفلين غنائيين في باريس، برلين، و كانت الجهة المسئولة عن تذاكر الحفل قد أعلنت نفادها بالكامل قبل إقامته بأيام، مع حضور جماهيري ضخم للحفل من الجاليات العربية هناك، وتقديم أشهر أنيات ألبومه الأخير "أبناء البطة السودا". أحيا حفلين غنائيين في باريس، برلين، و كانت الجهة المسئولة عن تذاكر الحفل قد أعلنت نفادها بالكامل قبل إقامته بأيام، مع حضور جماهيري ضخم للحفل من الجاليات العربية هناك، وتقديم أشهر أنيات ألبومه الأخير "أبناء البطة السودا".

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