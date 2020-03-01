شاهد.. محمد رمضان يعلن عن موعد لطرح أغنيته الجديدة

أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد طرح أغنيته الجديدة "أنت جدع"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وعلق محمد على الصورة قائلًا: "مساء النجاحأغنية أنت جدع انهاردة على قناتي الرسمية على يوتيوب ثقة في الله نجاح"ونالت الصورة إعجاب من متابعيه وتمنوا له المزيد من التقدم والرقي والنجاح في حياته الشخصية والفنية.
يذكر أن أحدث إصدارات رمضان الغنائية كانت "رايحين نسهر" والتي بلغت أكثر من 50 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، ومن الناحية الدرامية يواصل تصوير مسلسل "البرنس" الذي سيعرض في الموسم الرمضاني القادم 2020.
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