

هنأت الفنانة شيماء سيف صديقها الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وعلقت شيماء على الصورة قائلة:"كل سنة وأنت طيب ياحبيبي وعقبال مليون سنه ياأحلى وأجدع واحد في الدنيا". ياأحلى وأجدع واحد في الدنيا".

يذكر أن الفنانة شيماء سيف تستعد لعرض "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن وتار ، بطولة كريم عبدالعزيز ، نيللي كريم، محمود حميدة ،ماجد الكدواني ،بيومي فؤاد ، غادة عادل. كريم عبدالعزيز ، نيللي كريم، محمود حميدة ،ماجد الكدواني ،بيومي فؤاد ، غادة عادل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول تجربة الزواج، وهل إذا عاد الزمان بالأزواج إلى الوراء، هل سيتزوجوا مرة أخرى من زوجاتهم أم لا؟ وكيف أثر الزواج سلبًا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيماء سيف تهنئ أحمد السقا بعيد ميلاده على طريقتها الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.