محمد ممدوح يوجه رسالة لأحمد السقا في عيد ميلاده

وجه الفنان محمد ممدوح رسالة لصديقه الفنان أحمد السقا في عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
وعلق محمد على الصورة قائلًا:"السقا يعني الجدعنة والشهامة كلها، كل سنة وانت طيب يا صاحبي وديما بخير ومن نجاح لنجاح كدا يارب".
الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان محمد ممدوح فيلم "ولاد رزق2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، أحمد داود، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.
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