شاهد.. لحظات رومانسية تجمع هبة مجدي وزوجها محمد محسن

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بلحظات رومانسية برفقة زوجها محمد محسن، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق على الفيديو قائلة: "يادنيا ياغرامي"، "ونال الفيديو إعجاب الكثير من المتابعين وتمنوا لها المزيد من النجاح والتفوق في حياتها الشخصية والعملية".

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الجدير بالذكر أن أحدث أعمالها مسلسل "الأخ الكبير"ﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، بطولة أيتن عامر، دينا فؤاد، عبير صبري، محمد عز، هبة مجدي، أحمد حلاوة، محسن سرحان، محمود حجازي.