أحمد مكي يشارك جمهوره بفيديو من وسط الحرم المكي

الله منك".
شارك الفنان أحمد مكي جمهوره بمقطع فيديو جديد له بمكة وسط الحمام المكي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
وعلق أحمد على الفيديو قائلًا:"في مكة وسط الحمام المكي"، ونال الفيديو الكثير من إعجاب المتابعين وجاءت التعليقات كالآتي"مكي عم الدنيا كلها، تقبل
الجدير بالذكر أن آخر أعمال مكى فى مسلسل "خلصانة بشياكة"إخراج هشام فتحى،تأليف آدم مكيوي، فاروق هاشم، بطولة هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، فاروق هاشم.
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