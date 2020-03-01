نادر حمدي عن عمرو دياب: تاريخ ماشي على الأرض

نشر الموزع الموسيقي نادر حمدي مجموعة من الصور مع الهضبة عمرو دياب من حفل الأخير مساء أمس في التجمع الخامس، وذلك على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وأعلن نادر عن حبه لـ دياب قائلاً:" انا لما بشوف الراجل ده بشوفه بشكل تاني غيركم كلكم انا اسف طبعا بس بجد بشوفه اسطورة حيه فيها مستقبل و حاضر و تاريخ ماشي على الارض و لسه بيمدنا

بعطائه اللي انا ماشفتش زيه في مطرب آخر عشان كده بقّدر كل خطوة و كل طلب بيطلبه مني لما بنشتغل مع بعض".

وتابع قائلاً:" لو شايفين الصوره هتلاقوني "متشعلق" فيه مش حاضنه عشان ده احساسي ناحية الاغنية المصريه و هو ممثلها لو الراجل ده مش بيتعب عشان ينجح بالشكل ده كان زماننا مابنسمعش غير

اللي بنسمعه اليومين دول مع احترامي لكل انواع الفن بس احنا بنسعى للتحضر و لتحسين الذوق العام و ربنا يقدرنا جميعاً، عمرو دياب : انا قولت اللي ماحدش قاله و عملت اللي ماحدش عمله".

يذكر أن نادر قد تعاون مع دياب في ألبومه الجديد "سهران" من خلال التوزيع الموسيقي لـ 5 أغنيات وهم " جامدة بس، زي ماانتي، هايعيش يفتكرني، مهرجان، حلوة البدايات"، وشارك دياب المسرح في حفله أمس من خلال عزفه لأغينة "هايعيش يفتكرني" على البيانو، والتي سبق وأن عزفها في حفل سابق بالسعودية.

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