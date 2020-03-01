اليوم.. رامي جمال في ضيافة جيهان عبدالله على نجوم إف إم

تستضيف المذيعة جيهان عبدالله في حلقتها اليوم من برنامجها "أجمد 7 الساعة 7" على إذاعة "نجوم إف إم"، المطرب رامي جمال، وذلك احتفالًا بطرح ألبومه الجديد"أنا لوحدي" الذي صدر شهر فبراير الماضي على موقعالفيديوهات الشهير "يوتيوب".
أعلنت جيهان عن موعد حلقتها مع رامي جمال عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
يبدأ البرنامج في تمام الساعة الـ 7مساءً، وتدور الحلقة حول كواليس ألبوم رامي الجديد، إضافة إلى مداخلات هاتفية من فريق عمل الألبوم، ومتابعة أعماله الفنية خلال الفترة القادمة.
يذكر أن رامي يستعد لحفله الغنائي الأول بعد طرح ألبومه الجديد، وذلك في الفيوم يوم الخميس الموافق 5 مارس برفقة الموزع الموسيقي إسلام شيبسي.
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