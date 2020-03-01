ميرنا وليد - بيروت - إنضمت الممثلة المصرية ​هدى المفتي​ لفيلم "​كيرة والجن​"، مع الممثلين المصريين ​كريم عبد العزيز​ و​أحمد عز​، والذي إنطلق تصويره قبل أسبوعين، وتقدم فيه أحد الأدوار الرئيسية، لتستكمل خطواتها السينمائية البارزة، التي بدأت فيها خلال الفترة الأخيرة، بمشاركتها في أكثر من فيلم.

يرصد الفيلم حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الإحتلال الإنجليزي، وهو مأخوذ عن رواية 1919، للكاتب أحمد مراد، والذي بدوره كتب السيناريو والحوار للفيلم، ويتولى إخراجه مروان حامد، ومن بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، وضيفة الشرف روبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما سيجمع هدى المفتي مع أحمد عز وكريم عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.