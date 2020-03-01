مقتنيات نادرة لـ محمد فوزي تُباع بالأسواق الشعبية.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - حصل المنتج المصري حسام علوان على أوراق وعقود تعود إلى منتصف القرن الماضي، وتخص الفنان المصري الراحل محمد ‏فوزي، بعد عرضها للبيع في سوق الإمام الشافعي.‏

ونشر علوان عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لمسودة عقد كُتب بين فوزي وأحد الأشخاص إسمه سعيد ‏إبراهيم، بخصوص أحقية توزيع الأسطوانات الخاصة بشركة "مصر فون"، لصاحبها ​محمد فوزي​، وقد حُرر العقد على ورقة خاصة ‏بشركة إنتاج الممثلة المصرية مديحة يسري، والتي كانت متزوجة من فوزي في ذلك الوقت.‏

كما كشف علوان عن وثيقة أخرى خاصة بفوزي، وهي عقد تأسيس مصنع الشرق للأسطوانات، بينه وبين شركة "فيليبسط ‏الهولندية.‏



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