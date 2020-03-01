جاستين بيبر يتصدّر في عيد ميلاده ويحطّم الرقم القياسي لـ إلفيس بريسلي

ميرنا وليد - بيروت - تصدّر النجم ​جاستين بيبر​ لائحة الأكثر تداولاً على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، في عيد ميلاده، والذي يصادف في 1 آذار/مارس.

وأطلق محبو بيبر وسم "Happy birthday Justin Bieber"، للاحتفال بعيد ميلاده الـ26، ونشروا أشهر الأغاني له.

كما تصدّر الألبوم السابع لبيبر "Changes"، والذي طرحه الشهر الماضي، قائمة أكثر الألبومات الفردية مبيعاً في الولايات المتحدة الأميركية، محطماً الرقم القياسي الذي حققه نجم الروك أند رول الأميركي، إلفيس بريسلي، قبل 59 عاماً.

وأصبح بيبر أصغر مغنٍ تحتل ألبوماته السبع المركز الأول في قائمة الألبومات الأكثر مبيعاً، في عمر الخامسة والعشرين، إذ كان إلفيس بريسلي في سن السادسة والعشرين، حين حقق هذا الرقم القياسي بألبومه السابع "بلو هاواي" عام 1961.

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