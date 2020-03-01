تراند اليوم : فيصل اليامي – الشباب العربي يمتلك إمكانيات الانطلاق للعالمية

قال صانع المحتوى السعودي فيصل اليامي، إنه لا يعترف بشيء اسمه الصدفة ولكن مع الإصرار والعزيمة والتدريب والتعليم يمكن لأي شاب أن يحقق ما يريد.

وأضاف أن الشباب العربي لديه كافة الامكانيات المطلوبة للانطلاق إلى العالمية والانتاج من خلال استغلال الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بدلا من انتظار وظيفة لا تغني ولا تثمن من جوع في حالات كثيرة.

ولفت إلى أن الابتكار والتجديد للعمل في صناعة المحتوى وإخراج منتج جيد، هو المطلوب في الوقت الحالي، داعيا الشباب العربي لاستغلال الانترنت وما به من كتب ودراسات في كل التخصصات لاكتساب الخبرة والأفكار الجديدة التي تؤهلهم لتولي وظائف مناسبة حتى بعيدا عن صناعة المحتوى.